ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Informationsveranstaltungen in Paris und London auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Es sei weniger um Aktionärsvergütungen gegangen als um geplante Veräußerungen des Öl- und Gaskonzerns, das Wachstum in der Übergangsphase oder die Umstrukturierung des Chemiebereichs, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 10:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 10:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 14,69EUR auf Tradegate (28. März 2024, 13:21 Uhr) gehandelt.