NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 21,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während die schwache Geschäftsentwicklung der Windturbinen-Sparte Siemens Gamesa weiter für Schatten sorge, entwickele sich das Gas- und Stromgeschäft des Energietechnikkonzerns immer stärker, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Siemens Energy stehe am Anfang eines starken Investitionstrends in Netzwerke und sei dabei, ein Geschäft aufzubauen mit höheren Umsätzen und längerer Dauer./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 16,92EUR auf Tradegate (28. März 2024, 15:18 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 27 Euro