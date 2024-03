Mutares will weiter wachsen - Erhöht Dividende Die Beteiligungsgesellschaft Mutares strebt in diesem Jahr eine weitere Verbesserung ihrer Ergebnisse an. Der Vorstand rechnet 2024 mit einem Umsatz von 5,7 bis 6,3 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Damit würde …