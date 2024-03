NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 135 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Investoren schätzten den Titel eher am unteren Ende des Luxusgütersektors ein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das eröffne aus der Perspektive der Bewertung Chancen für die Anleger./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 10:46 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 141,4EUR auf Lang & Schwarz (28. März 2024, 16:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m