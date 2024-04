LVMH eröffnet die Berichtssaison am 16. April, dicht gefolgt von Kering, Prada, Hermès, Burberry und Richemont. Kerings vorzeitige Umsatzwarnung, die einen stärkeren Rückgang als erwartet ankündigte – insbesondere bei Gucci in Asien –, hat den Sektor bereits unter Druck gesetzt und Bedenken hinsichtlich der Leistung anderer Luxusmarken in China aufgeworfen.

Olivier Abtan von AlixPartners und Analysten von HSBC und Barclays deuten Reuters zufolge auf anhaltende Herausforderungen hin, von gesunkenen Ausgaben chinesischer Touristen bis hin zu einem weltweit verlangsamten Wachstum im Luxussegment. Mit steigenden Lebenshaltungskosten werden Luxuskäufer wählerischer, was die Kluft zwischen Top-Marken und jenen in Umbruchphasen, wie Burberry, weiter vergrößere. Während einige Marken wie Louis Vuitton, Chanel und Hermès dank ihrer wohlhabenderen Kundschaft stabiler scheinen, ringen andere mit der Anpassung.