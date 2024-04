Es zeichnet sich ein neuer Trend ab bei den großen Technologieriesen, die ihre gewaltigen Cashflows nicht mehr nur für Aktienrückkäufe nutzen, sondern zunehmend auch Dividendenzahlungen aufnehmen, um sich ganz neue Aktionärsgruppen zu erschließen. Nach Meta Platforms, Booking und Salesforce kündigte nun auch Online-Powerhousedie Aufnahme von Dividendenzahlungen an. Anders als Meta oder NVIDIA allerdings in durchaus beeindruckender Größenordnung, denn mit einer annualisierten Jahresrendite von 5,4321% stellt Amazon gleich vom Start weg sogar viele etablierte 'Dividendenperlen' in den Schatten.

So außergewöhnlich wie der Schritt auf den ersten Blick klingt, ist er gar nicht. Der langjährige Cehf der Cloudsparte (AWS)folgte Mitte 2021 Amazon-Gründerauf den Chefposten, während Bezos das Amt des Executive Chairman übernahm. Mit Jassny änderte sich der Blick des Unternehmens auf den Shareholder Value, wie damals schnell positiv vermerkt wurde, so vom aktivistischen Starinvestor, der seit Jahren Amazon als eine der größten Positionen in seinem Depot hält. Bereits gut zwei Jahre nach Übernahme des CEO-Postens ließ Jassny einendurchführen und Ende Februar 2024 erfolgte die. Der zweitgrößte Einzelhändler der USA hat wahrlich seine Sturm- und Drangjahre hinter sich gelassen und ist erwachsen geworden.