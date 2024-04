Wenn diese Abwärtslücke offen bleibt

von Sven Weisenhaus

Wow, was für eine Wende am Aktienmarkt in den USA! Am (Oster-)Sonntag hatte ich den Lesern des Börsenbriefs "Target-Trend-CFD" im regelmäßigen Wochenupdate noch berichtet, wenn die Osterfeiertage vorbei sind, werde es einen ganzen Monat her sein, dass der Dow Jones einen Tagesverlust von gerade einmal 1 % hinnehmen musste. „Unglaublich! Was sonst alltäglich ist, findet derzeit wochenlang nicht statt“, hieß es dazu. Und gestern schrieb ich in einer Eilmeldung, dass es mit Beginn des nächtlichen (CFD-)Handels (MESZ) für die US-Indizes zunächst stark aufwärts, dann aber, kurz vor Beginn des offiziellen US-Handels, vor allem beim Dow Jones kräftig abwärts ging. „Und diese Schwäche setzte sich bis Handelsende fort.“

Dow Jones spring zum Wochenstart auf ein neues Rekordhoch

Konkret sprang der Dow Jones im CFD-Handel von CMC Markets vorgestern beim Handelsstart um 0:00 Uhr (MEZS) direkt mehr als 110 Punkte nach oben, von 39.766 auf 39.878 Zähler (siehe grüne Ellipse im folgenden Chart)