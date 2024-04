Wer bei der Renk Group AG (DE000RENK730) beim Börsengang am 7.2.24 zum ersten Kurs von 17,50 Euro eingestiegen ist, konnte seinen Einsatz zwischenzeitlich mehr als verdoppeln, in der Spitze wurden 39,75 Euro für das Wertpapier bezahlt (2.4.). Das Augsburger Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Antriebstechniken in zivilen und militärischen Anwendungsgebieten (Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme). Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Renk am 27.3. ein Umsatzplus von 9 Prozent auf 926 Mio. Euro, woraus ein operativer Gewinn von 150 Mio. Euro (EBIT) resultierte. Der Auftragsbestand liegt mit 4,6 Mrd. Euro auf Rekordniveau; erst am 15.4. wurde ein weiterer Auftrag von 100 Mio. Euro der US-Armee gemeldet. Die Aktie von Renk hat im Einklang mit dem Sektor den Höhenflug derzeit beendet und ist für knapp unter 30 Euro zu haben – wer hier defensiv einsteigen will, kann sich mit Zertifikaten für einen Seitwärtstrend positionieren.

Discount-Strategien mit 12,7 und 16 Prozent Puffer (Juni / September)