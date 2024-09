UNTERNEHMEN vom 18.09.2024 - 15.15 Uhr

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

LUXEMBURG - Im Streit um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro hat Google vor dem Gericht der EU einen Sieg errungen. Die EU-Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass Google bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seine beherrschende Stellung missbraucht habe, entschieden die Richter. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden.

ROUNDUP: Tupperware stellt US-Insolvenzantrag - Kampf mit Gläubigern

ORLANDO - Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Nach jahrelangen Problemen war der unmittelbare Auslöser ein Streit zwischen dem US-Unternehmen und großen Gläubigern. Sie verweisen auf ausgebliebene Schuldenzahlungen und erheben Anspruch auf große Teile von Tupperware. Das Management sucht Schutz davor in einem Verfahren nach Kapitel elf des US-Insolvenzrechts. Ob die Rechnung aufgeht, ist noch offen.

-Lufthansa und Air France setzen Flüge nach Israel aus -Snapchat legt bei AR-Brille nach

-Milliardenschwere Zusagen zur Finanzierung von Start-ups -Solarhersteller Meyer Burger tauscht Führungsspitze und baut Stellen ab -ROUNDUP: Verbraucher verlieren die Lust am Einkaufsbummel -Novartis sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Kesimpta durch weitere Daten bestätigt -Leoni geht mehrheitlich nach China

-FDA genehmigt Novartis-Medikament Kisqali für weitere Indikation -Novartis sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Kesimpta durch weitere Daten bestätigt -KI-System 'Apple Intelligence' unterstützt ab 2025 auch Deutsch -Systemausfall bei Lufthansa Cargo: Probleme in Frankfurt und München -Wissing: Bahn muss schnellstmöglich schwarze Zahlen schreiben -ROUNDUP: Baugenehmigungen in Deutschland weiter auf Talfahrt -Klavierbauer Grotrian-Steinweg meldet Insolvenz an

-Einigung über Lieferung von 500.000 Mpox-Dosen

-Knapp zwei Millionen Menschen von Unwettern in Teilen Europas betroffen°

