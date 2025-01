Ausblick für Eurozonen-Wirtschaft bleibt schwach

MADRID/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat sich pessimistisch zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone geäußert. Die Aussichten für die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum blieben schwach und seien von einer "erheblichen Unsicherheit" gekennzeichnet, sagte de Guindos am Mittwoch in einer Rede in Madrid. Zudem würden auch jüngste Daten darauf hindeuten, dass die Wirtschaft an Schwung verliere.

Der EZB-Vize verwies auf Umfragen, wonach die wirtschaftlichen Aktivitäten im Verarbeitenden Gewerbe schrumpften. Außerdem hätten Stimmungsdaten aus dem Bereich Dienstleistungen gezeigt, dass sich das Wachstum in diesen Sektor verlangsame. Ursache seien unter anderem hohe Energiepreise. Zudem seien nach wie vor die Auswirkungen der straffen Geldpolitik der vergangenen Jahre im Kampf gegen die hohe Inflation zu spüren, sagte der Notenbanker.