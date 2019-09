Dieser Gold-Chart verbreitet Angst und Schrecken - Goldexperte Bußler

Handelt es sich bei dem Anstieg, den wir seit Mai sehen, nur um einen Teil einer übergeordneten riesigen Korrektur? Fällt Gold wirklich auf 850 Dollar?

"Dieses Szenario zu betrachten, ist durchaus legitim", sagt Markus Bußler. Er erklärt, wieso man den Chart durchaus als übergeordnete Korrektur betrachten kann. Aus Elliott-Wellen-Sicht könnte es sich um eine riesige A-B-C-Korrektur handeln. A wäre dabei das Tief, das 2015 erreicht wurde, der Anstieg, den wir gerade sehen, würde in Punkt B enden und der anschließende Abverkauf in den 850-Dollar-Bereich wäre dann Punkt C. Das Hauptargument für eine solche Bewegung ist die vergleichsweise schwache Performance der Minenaktien. Obwohl Gold mittlerweile knapp 200 Dollar über dem Hoch aus 2016 notierte, hatten weder HUI noch GDX das Hoch aus 2016 erreicht. Die Minen zeigen also relative Schwäche in diesem Anstieg.