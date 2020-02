Die Jugend VERLIERT das Gespür für GELD! (Interview WEBTALKSHOW)

Das Schulsystem in Deutschland ist erwiesenermaßen nicht für das darauffolgende Berufsleben ausgelegt und verhindert so eine effiziente Allgemeinbildung der Finanzen. Heutzutage sind Bezeichnungen wie Dreisatzrechnung Fremdwörter und genau daher fordern wir das Schulfach "Finanzielle Intelligenz". Dies und noch viele weiter spannende Themen gibt es in diesem Interview der WEBTALKSHOW mit Marc Friedrich, viel Spaß!