"Wir gehen davon aus, dass die 10-jährigen Renditen bis zum Jahresende um etwa 50 Basispunkte gegenüber dem derzeitigen Niveau sinken, die Leitzinsen eine kontrollierte Talfahrt beginnen, die Aktienkurse leicht steigen und sich das reale BIP-Wachstum beschleunigen werden", schreibt Napier in einer neuen Analyse der Bank. Auch eine erwartete Lockerung der regulatorischen Anforderungen könne sich positiv auf die europäischen Banken auswirken.

"Trotz des geringeren verbleibenden Aufwärtspotenzials bei unseren Kurszielen bleiben wir zuversichtlich", schreibt das Team um Analyst Napier. "Angesichts der sich verbessernden makroökonomischen Dynamik, der Stimmung, der Kreditnachfrage und des Kreditrisikos, die sich bei (leicht) sinkenden Zinsen wahrscheinlich verbessern werden, und angesichts eines KGV-Abschlags von 45 Prozent gegenüber dem Markt und einer zweistelligen Ausschüttungsrendite bleiben wir übergewichtet im Sektor."

UBS hat einige Änderungen in ihrer Liste der Top-Picks vorgenommen: ING und Nordea müssen weichen, dafür rückt die österreichische Bawag auf die Top-Liste, auf der auch Barclays, Commerzbank, Société Générale und Unicredit zu finden sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

