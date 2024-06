Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main/New York – Die Aktienmärkte zeigen heute eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 17.990,57 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,65%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 25.695,71 Punkten liegt und um 1,68% gefallen ist. Noch deutlicher trifft es den SDAX, der mit einem Rückgang von 2,01% auf 14.367,03 Punkte notiert. Auch der TecDAX zeigt sich mit einem Minus von 1,71% auf 3.347,52 Punkten deutlich im roten Bereich. Im Vergleich dazu fallen die Verluste an den US-amerikanischen Börsen moderater aus. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.476,81 Punkten und hat 0,42% eingebüßt. Der S&P 500 notiert bei 5.409,24 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,43%. Insgesamt zeigen die europäischen Indizes heute eine schwächere Performance als ihre amerikanischen Pendants. Besonders der SDAX und der TecDAX verzeichnen deutliche Verluste, während die Rückgänge bei Dow Jones und S&P 500 vergleichsweise moderat ausfallen.Die Anleger blicken gespannt auf die weiteren Entwicklungen an den Märkten.Die Topwerte im DAX waren Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 1.37%, gefolgt von Vonovia mit 1.20% und Deutsche Boerse mit 1.19%. Auf der anderen Seite verzeichneten Commerzbank einen Rückgang von -4.03%, gefolgt von Rheinmetall mit -4.96% und Continental mit -6.27%.Im MDAX konnten Stabilus mit einem Anstieg von 2.02%, LEG Immobilien mit 1.55% und Hochtief mit 1.17% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Bilfinger mit -3.93%, Sixt mit -4.22% und Knorr-Bremse mit -4.88%.Die Topwerte im SDAX waren PATRIZIA mit einem Anstieg von 2.13%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 1.82% und ATOSS Software mit 1.73%. Die Flopwerte waren NORMA Group mit -5.19%, ProSiebenSat.1 Media mit -5.99% und TRATON mit -6.85%.Im TecDAX konnten ATOSS Software mit einem Anstieg von 1.73%, Kontron mit 1.59% und Sartorius Vz. mit 1.37% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Infineon Technologies mit -3.78%, SUESS MicroTec mit -4.23% und Nagarro mit -4.28%.Die Topwerte im Dow Jones waren Salesforce mit einem Anstieg von 1.55%, gefolgt von American Express mit 1.22% und JPMorgan Chase mit 0.44%. Die Flopwerte waren Boeing mit -1.32%, Caterpillar mit -1.89% und Dow mit -2.09%.Im S&P 500 konnten Adobe mit einem Anstieg von 14.35%, Hasbro mit 5.64% und Netflix mit 3.14% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren United Airlines Holdings mit -5.57%, Royal Caribbean Cruises mit -5.62% und Align Technology mit -5.85%.