Notenbanken außer RAND und BAND (Geld drucken ohne Ende)

Weltweit herrscht Panik bei den Notenbanken. Historisch hohe Aufkaufprogramme, immer mehr Zinssenkungen und immer größer werdende Notenbankbilanzen. Parallel explodieren in den USA die Arbeitslosenzahlen und die Staatsverschuldung. Dies führt zur Panik bei der US Notenbank FED. Sie kauft jetzt sogar Müllanleihen auf. Wir erleben ein einmaliges Notenbank- und Geldexperiment auf unsere Kosten. Was Sie jetzt tun müssen und wie Sie sich und Ihr Vermögen schützen können erfahren Sie heute in einer neuen Folge finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich.