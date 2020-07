Mehr noch: Im Dezember-Future, dem derzeit am meisten gehandelten Kontrakt, wurde die Marke im asiatischen Handel sogar kurzfristig schon erreicht. Silber, im März noch bei knapp über 12 Dollar, schielt mittlerweile schon in Richtung 30 Dollar.

Die aktuelle Zahlensaison zeigt: Viele Unternehmen entwickeln sich angesichts des Goldpreises zu Cashmaschinen. "Das zweite Quartal war aufgrund einiger Minenschließungen aufgrund der Corona-Pandemia sicherlich ein Ausnahmequartal gewesen", sagt Markus Bußler. Einige Konzerne seien erst Mitte Juli wieder zur Normalität zurückgekehrt. In manchen Ländern, beispielsweise in Peru, gibt es noch immer Probleme.

Dennoch: Die Zahlen sind vor diesem Hintergrund gut ausgefallen. Agnico Eagle, Newmont, Kinross und auch Kirkland Lake Gold konnten mit ihren Zahlen die Prognosen übertreffen. Allerdings hinterlässt das Quartal Spuren. Die Kosten liegen sowohl bei Agnico als auch bei Newmont bei über 1.000 Dollar. Doch der gestiegene Goldpreis macht hier einiges wett. Was allerdings ein Mysterium ist: Auf was warten die großen Produzenten in Sachen Übernahmen. Seit den großen Übernahmen Barrick/Randgold und Newmont/Goldcorp ist es ruhig geworden. Haben die großen Produzenten also ihre Chance verpasst und müssen zu deutlich höheren Kursen investieren.

