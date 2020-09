"Wahrscheinlicher scheint aber, dass wir zunächst noch eine Schwächephase durchlaufen, bevor wir dann zum Monatsende unseren Anstieg in Richtung 2.200 bis 2.300 Dollar beginnen", sagt Markus Bußler.

In der heutigen - und auch in der kommenden - Sendung geht es vor allem darum, welche Aktien Anleger in dieser Korrektur kaufen sollten, um vom nächsten Anstieg zu profitieren. Dabei wird Markus Bußler den Zuschauern einen Mix aus großen, mittleren und kleinen Produzenten vorstellen und auch einen Blick auf Explorationsunternehmen werfen. Zudem wird auch der Bereich der Industriemetalle zunehmend interessant. Dass sich beispielsweise der Kupferpreis in der jüngsten Korrektur des Aktienmarktes gut geschlagen hat, ist ein Fingerzeig für die kommenden Monate. Zum einen könne dies bedeuten, dass die Rallye bei den Standardaktien noch lange nicht zu Ende ist, zum anderen dürfte die Hausse der Industriemetalle gerade erst Fahrt aufnehmen.