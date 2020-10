„Das Ganze zehrt natürlich etwas an den Nerven der Anleger“, sagt Markus Bußler. Zudem würde sich der Goldpreis aktuell eher im Gleichschritt mit den Aktienmärkten bewegen, was einige Anleger verwundert.

Bei den Minenaktien überwiegen aktuell die guten Zahlen. Die meisten Produzenten wir Kirkland Lake Gold oder auch B2Gold haben in den vergangenen Tagen starke Zahlen gemeldet. Beide Konzerne sind mittlerweile schuldenfrei. Besonders bei B2Gold mag dies den einen oder anderen überraschen, immerhin hatten noch vor rund zwei Jahren Analysten dem Konzern angedichtet, zu hohe Schulden mit sich herumzuschleppen. Doch die Fekola-Mine in Mali hat sich als Cash-Maschine herauskristallisiert. Auch Premier Gold hat die Anleger mit ordentlichen Zahlen überrascht, sowohl die Mercedes-Mine in Mexiko als auch das Joint Venture South Arturo mit Barrick Gold zusammen lagen über den Planungen. „Bei Premier Gold gibt es zudem noch die Zerschlagungsfantasie“, sagt Markus Bußler. Die Aktie sei aber selbst als Produzent nur für sehr risikobewusste Investoren geeignet.