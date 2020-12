DAX-Rekorde und Deutsche Post Ausblick, Alibaba unter Druck, Jack Ma verliert Milliarden

Rekorde gibt es zudem bei der Deutschen Post. Hier lief nicht nur das Weihnachtsgeschäft super, sondern auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Darüber sprechen wir direkt heute vor Markteröffnung.

Ein weiteres Thema ist der Fall "Jack Ma" in China. Mit #Alibaba und der Ant Financial Group kommen Schwergewichte ins Strudeln, die internationale Bedeutung haben. Auch andere Tech-Werte wie JD sind betroffen. Was steckt hier dahinter und wie interpretiert man die Regulierung aus Peking?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den vorletzten Handelstag dieses Jahres.