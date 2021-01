Gamestop-Fieber! Martin Kerscher fragt Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon, was von der "Schlacht" der Trader-Crowd gegen die Hedgefonds zu halten ist. Was bedeutet der Zockerkrieg für uns? Noch rasch einsteigen?

Der mit allen Börsenwassern gewaschene Top-Analyst Hellmeyer zeigt sich im Interview mit wallstreet:online TV beeindruckt. Er äußert sich für Analysten-Verhältnisse geradezu euphorisch über das große Gamestop-Kino, das zurzeit die Börsenwelt bewegt. Gleichwohl prangert Hellmeyer unerbittlich die Arbeit der Aufsichtsbehörden bei unseren US-amerikanischen Freunden an. Da läuft was schief beim Umgang mit den Eigentumsrechten.



Übrigens: Die sonst so bedächtigen Kollegen der WirtschaftsWoche lassen sich sogar zur einer Art Klassenkampf-Schlagzeile hinreißen: "Die Rote Börsenfraktion besiegt die Wallstreet – fast". Sowas hat man lange nicht gesehen.



Hellmeyer hingegen analysiert hingegen weniger politisch, sondern weist auf einen eklatanten Webfehler der US-Finanzmärkte hin, der - wenn alles schief läuft - eigentlich nur zu crashähnlichen Horrorszenarien führen kann. Sehen Sie selbst: GameStop: "Nackte Short-Positionen sofort verbieten".



Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion