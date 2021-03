Was kann der PCR Test? (Lockdown 3.0)

Der PCR Test ist die Grundlage für die Lockdowns seit einem Jahr. Der Test wurde im Schnellverfahren durchgewunken. 22 Wissenschaftler bezweifeln, dass der PCR Test hierfür geeignet ist.

Sie haben in einem Papier ihre Argumente aufgeführt. Mit einem dieser Wissenschaftler spreche ich heute: Dr. Bruno Dalle-Carbonare. Wir sprechen über das Papier, wie solide der PCR Test ist? Was er kann und was er nicht kann. Der Report: https://cormandrostenreview.com/