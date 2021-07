Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Worauf DU beim Investieren achten musst! (Anfängerfehler vermeiden) Es gibt viele Dinge auf die man beim Geld anlegen achten muss. Was die größten Fallen sind, wie du typische Fehler vermeidest und was erfolgreiche Investoren beachten, erfährst du heute in einem neuen Video “finanzielle Intelligenz”!