Ich durfte mit Rüdiger Born einen Spaziergang am Main machen und wir haben über unsere Analyse-Ansätze gesprochen. Rüdiger ist nicht nur ein sehr liebenswerter und angenehmer Kollege sondern auch ein brillanter Technischer Analyst. Nicht nur deshalb empfehle ich auch mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei zuschauen. https://www.youtube.com/c/RudigerBornBORNTraders

Treffen und Interview mit Rüdiger Born in Frankfurt am Main am 20.09.2021