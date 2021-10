Jahresend-Rally 2021: Angst oder Gier - was dominiert aktuell an der Börse? Analyse Andreas Glogger

Sollte man in den Börsen-Zug der möglichen Jahresend-Rally einsteigen oder lieber draußen am Bahnsteig stehen bleiben? Diese Frage stellen sich viele Anleger typischerweise im Oktober - so auch in diesem Jahr. Nach Ansicht von Vermögensverwalter Andreas Glogger sollte man unbedingt einsteigen, da gerade in der aktuellen Konsolidierung die Chancen überwiegen. Im Video der Woche analysiert der Geschäftsführer von GLOGGER & PARTNER die charttechnischen Signale, schaut auf den aktuellen Angst & Gier-Index und blickt selbstverständlich auch auf die fundamentalen Daten. #Vermögensverwalter #Aktien #Gold

