Anfang November ließ Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter über Aktienverkäufe abstimmen, um so mehr Steuern zu zahlen. Seitdem hat die Tesla-Aktie 17 Prozent an Wert verloren. Wie kommt so ein Verhalten an der Wall Street an? Im Interview mit w:o TV-Anchorman Martin Kerscher zeichnet die Bestseller-Autorin Navidi ein Porträt eines Mannes, der als Regelbrecher Innovationen schafft.

