Die Coaching-Revolution mit System

Bild: Die Brüder Andreas und Markus Baulig. Quelle: Andreas und Markus Baulig

Die beiden Brüder Andreas und Markus Baulig haben ein Coachingsystem mit Strategien und Templates entwickelt, mit denen andere Coaches und Trainer ihren Umsatz steigern und ihr Geschäft skalieren können. Im Interview mit Wallstreet Online erklären sie ihre erprobte Methode – und warum sich der Erfolg trotzdem nicht von allein einstellt

Coaching-Kurse anzubieten, das hört sich nicht gerade nach einer großen Innovation an. Mit welchen Mitteln heben Sie sich von der schier unüberschaubaren Konkurrenz ab?

Andreas Baulig: Richtig, der Markt ist riesig. Doch wir stellten zu unserer Gründung vor vier Jahren fest, dass die Coaching- und Beratungsbranche Schwierigkeiten bei der Digitalisierung hatte. Das war keine Marktlücke oder Nische, sondern entpuppte sich bald als offenes Scheunentor. Obwohl wir erfolgreich Wirtschaftsinformatik und BWL studiert hatten und in guten Positionen arbeiteten, bei Thyssenkrupp und Mittelständlern, wollten wir uns hier selbstständig machen. So gehörten wir zu den Ersten, die den E-Training-Markt bearbeiteten – und rasch mitprägten.

Sie sind Coaches – und Ihre Zielgruppe besteht zum großen Teil ebenfalls aus Coaches und Beratern aller Art. Wie geht das zusammen?

Markus Baulig: In der Tat sind viele unserer Kunden selbst Coaches, Trainer oder sogar Kommunikationsdienstleister. Aber die Bandbreite ist riesig. Alle Sparten von Selbstständigen und Freiberuflern sind dabei: die Ausbilderin für Hundetrainer, der Unternehmensberater und Anwälte. Die Leute sind Experten auf ihrem Gebiet und handwerklich oft exzellent. Aber sie können sich in der Regel nicht gut vermarkten, hängen auf einem mittelprächtigen Niveau fest und kommen nicht weiter. Wir helfen ihnen, sich systematisch weiter zu entwickeln und große Sprünge zu machen. Worum geht es? Natürlich um mehr Umsatz. Und den erreicht man nicht durch längere Arbeitszeiten oder mehr Mitarbeiter – was auch wieder organisiert werden muss.