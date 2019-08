Den DAX mit (bonitätsstarken) Unternehmensanleihen schlagen!

Das im wallstrettonline-Beitrag vom 15.04.2019 https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11384335-attraktive-unternehmensanleihen-niedrigzinsphase-musterdepot/2 beschriebene Musterdepot kann per 15.8. 2019 jetzt den schwächelnden DAX schlagen. Während der Leitindex seit Jahresanfang gerade noch etwa 10% Kursgewinn bringt, weisen die Unternehmensanleihen im Rentendepot ein Plus von über 14% und die Staatsanleihen immer noch über 8% - das gemischte Depot also gut 11%. Angesichts anhaltenden Zinssenkungsdrucks wird wahrscheinlich dieser Vorsprung noch eine Weile anhalten. Anleger sollten investiert bleiben. In Kürze wird der Autor ein neues Rentendepots für Einsteiger vorschlagen. Während das Gejammer um die Niedrigzinsen wieder voll im Gange ist (siehe Beispiel: https://www.deutschlandfunk.de/weiter-so-mit-niedrigzinsen-macht-die-e ... wird andererseits solchen risikoarmen Anlagechancen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ohne Fleiß kein Preis!

Warum Rentendepots weiter interessant bleiben?

Es erübrigt sich alle Vorteile eines individuellen Rentendepots für risikoaverse Anleger zu nennen. Die individuelle Leistung des Depotanbieters besteht, wie grundsätzlich beim Börsen-Know-how in der verwendeten Strategie, die im vorgestellten Musterdepot in der Anwendung der zutreffende Einschätzung des Endfälligkeitsverhaltens der langläufigen Anleihen mit hohen Kupons besteht. Es gilt hier also bonitätsstarke Anleihen mit einer laufenden Jahresrendite von > 4% und einer endfälligen Rendite (Gesamtrendite) > 0% zu finden. Die Details sind im o.g. Beitrag beschrieben.

Der Verfasser nimmt in Anspruch behaupten zu dürfen, dass das das Herausfinden neuer Anlagekandidaten unter den Anleihen (Kriterien: Laufzeit, Kupon, Kündigungsmodalität, Euro, Stückelung, Rating, Sonderformen, Chartbild, Fundamentallage) zwar nicht ganz so schwierig wie das Schürfen von Bitcoins aber dennoch auch nicht banal ist. Auch das Nutzen der Trading-Chancen ist eine Kunst für sich und gilt für alle kursnotierte Anlagemedien. Mehr zu den Anlagekriterien in der Rentenanlage erfährt der Leser im Börsenbrief Zinsdetektiv – die Ausgaben 7 bis 9 des Briefes werden in Kürze eingestellt - auf https://finanzer.eu/ und den dort genannten Fachbüchern. Weil die Aktienindizes weltweit fundamental und charttechnisch angeschlagen und die Immobilienpreise überhitzt sind, bleibt der „Anlagenotstand“ sicherlich ein Dauerthema. Wie wäre es also mit Anleihen?