Für die Evotec Aktie verbessert sich die zuletzt traurige charttechnische Lage deutlich. Nach der Stabilisierung in den letzten Tagen konnte die Biotech-Aktie gestern einen wichtigen Befrieungsschlag landen. In der technischen Analyse gab es für die Evotec Aktie Kaufsignale am Widerstandsbereich zwischen 19,10 Euro und 19,26/19,32 Euro. War das Signal gestern noch mit einem Anstieg auf 19,64 Euro und einem XETRA-Schlusskurs bei 19,54 ...