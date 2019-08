flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im November-Kontrakt an der Terminbörse ICE wies parallel zu den Meldungen in Bezug auf den Handelskonflikt eine erhöhte Volatilität auf. US-Präsident Trump äußerte sich noch am Mittwoch optimistisch zu einem Deal mit China, doch nach so vielen Äußerungen zu dem Thema verpuffte diese Wirkung sogleich bis zum Handelsschluss wieder. Schwache US-Wirtschaftsdaten am Donnerstag trugen sodann wieder zu einer Korrektur bei.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,59 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 13. August 2019 bei 61,13 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 61,13 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 61,94/62,43/63,25 und 64,55 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 58,36/57,71/56,90 und 55,59 US-Dollar in Betracht.





