Der Technologiesektor litt in den letzten Wochen unter Gewinnmitnahmen. Auch die Aktie des Chipherstellers bekam zuletzt „ordentlich auf die Mütze“, scheint sich nun aber wieder gefangen zu haben.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Intel beendeten wir mit „[…] Nach den Zahlen scheint die Luft etwas raus zu sein. Der Bereich um 52,5 US-Dollar ist eine veritable Widerstandszone. Zudem liegt hinter dem Wert eine stramme Aufwärtsbewegung. Insofern sollte man die Abgaben nicht überbewerten. Im Idealfall spielen sich Rücksetzer oberhalb von 50,0 US-Dollar ab. Sollte es auch unter die 47,5 US-Dollar gehen, muss allerdings eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite bilden die Marken von 52,5 US-Dollar, 55,0 US-Dollar und 57,5 US-Dollar die aktuell relevanten Widerstände.“



Die Hoffnung, dass sich Rücksetzer oberhalb von 50,0 US-Dollar abspielen würden, bestätigte sich nicht. Die Korrektur nahm zügig Fahrt auf. Mit dem Verlust der Zone um 50,0 US-Dollar ging eine Reihe wichtiger Unterstützungen verloren. Neben der Horizontalunterstützung unterschritt die Aktie auch den Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie. Auch die massive Unterstützung von 47,5 US-Dollar vermochte es nicht, die Korrektur aufzuhalten. Erst der Bereich um 45,0 US-Dollar konnte sie stoppen.

Aktuell ist ein zaghafter Erholungsversuch in der Aktie zu beobachten. Doch ihr gelingt es bislang nicht, die eminent wichtigen 47,5 US-Dollar zurückzuerobern. Seit Tagen arbeitet sie sich an dieser Marke vergeblich ab. Dabei käme es einer Weichenstellung gleich, wenn der Ausbruch über die 47,5 US-Dollar gelingen würde… So lange dieses nicht der Fall ist, sehen wir erhöhte Risiken auf der Unterseite. Ein abermaliger Test der 45,0 US-Dollar kann dabei genauso wenig ausgeschlossen werden, wie die Ausdehnung der Bewegung auf 42,5 US-Dollar.

Kurzum: Die vorsichtige Erholung hat ein wichtiges Stadium erreicht. Der Aktie muss es gelingen, die Hürde bei 47,5 US-Dollar zu überspringen, um der Erholung neue Impulse zu geben. Ob es zeitnah zu einem Vorstoß in die Zone 50,0 bis 52,5 US-Dollar kommen wird, ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage fraglich…