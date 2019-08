Den letzten markanten Höhepunkt erreichte die Lufthansa-Aktie Ende Februar bei 23,66 Euro und ging anschließend wieder in einen Abwärtstrend über. Dabei fielen die Kursnotierungen in diesem Monat sogar kurzfristig unter das Unterstützungsniveau aus Ende 2016 von 13,99 Euro auf ein Verlaufstief von 12,58 Euro zurück. Von diesem Niveau aus konnte sich das Wertpapier der Kranich-Airline zwar wieder zur Oberseite lösen und eine Erholungsbewegung einleiten, diese fällt bislang aber nicht sehr groß und vor allem auch nicht dynamisch aus. Aus Sicht der kommenden Stunden wären trotzdem kurzfristige Kursgewinne noch möglich, innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals lässt sich jedoch lediglich ein spekulativer Long-Ansatz ableiten.

Neue Tiefs noch nicht vom Tisch

Ausgehend von der kurzzeitigen Erholung um 12,58 Euro aus Mitte dieses Monats könnten weitere Gewinne bis in den Bereich von 14 Euro, darüber jedoch maximal bis 15,58 Euro folgen. Spätestens von diesem Niveau aus sollten wieder deutliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden, weshalb die Handelsidee an dieser Stelle auch endet. Als Zugvehikel kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA04HH mit einem Hebel von 10,24 zurückgegriffen werden, dass eine Renditechance von 165 Prozent aus dem Stand heraus erlaubt einzufahren. Als Verlustbegrenzung sollte allerdings Niveau von 13 Euro nicht überschritten werden. Ein Kursrutsch unter die Stoppmarke führt hingegen direkt an die Jahrestiefs von 12,58 Euro abwärts, darunter könnte sich eine neuerliche Verkaufswelle sogar in den Bereich von 11,21 Euro erstrecken.