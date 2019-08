NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel die Verluste noch etwas ausgeweitet. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1053 US-Dollar. Zuvor war sie mit 1,1042 auf ein neues Tief seit Anfang des Monats gerutscht. Im europäischen Devisengeschäft war der Euro in der Spitze noch bis auf 1,1091 Dollar gestiegen.

Der Euro reagierte spürbar auf Aussagen zur Geldpolitik. Wurde er zunächst durch Äußerungen der designierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde belastet, erhielt er später Auftrieb durch Worte des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot. Anschließend drehte die Gemeinschaftswährung wieder nach unten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1072 (Mittwoch: 1,1083) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9032 (0,9023) Euro gekostet.