Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 04.09.2019 Zeit Land Relev. Termin 03:30 JPN BoJ Kataoka Rede 09:00 EUR Rede der designierten EZB Präsidentin Lagarde 09:55 DEU Markit PMI Gesamtindex 10:00 EUR Markit PMI Gesamtindex 10:30 GBR Markit PMI Dienstleistungen 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 13:00 EUR EZB Lane Rede 14:30 USA Handelsbilanz 14:30 CAN Internationaler Warenhandel 15:15 GBR Anhörung zum Inflationsbericht 15:15 GBR BoE Präsident M. Carney spricht 15:25 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:45 USA Markit PMI Dienstleistungen 15:45 USA Markit PMI Gesamtindex 15:45 USA Markit PMI Dienstleistungen 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 EUR EZB Mersch Rede 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:15 CAN BoC Pressekonferenz 18:30 USA Fed Mitglied J. Bullard spricht 18:30 USA Fed Bowman Rede 18:30 EUR EZB De Guindos Rede 19:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 20:00 USA Fed Beige Book 21:15 USA Fed Mitglied Charles L. Evans spricht



