Ein kurzes charttechnisches Update zur BYD Aktie: An der Börse in Hongkong hat der Anteilschein des chinesischen Autobauers am Freitag ein neues Kaufsignal geliefert. Im Tagesverlauf kletterte der Aktienkurs bis auf 41,40 Hongkong-Dollar, beendet wurde der Handel mit 41,30 Hongkong-Dollar nahe Tageshoch und mit 2,35 Prozent im Plus. Damit konnte sich die BYD Aktie heute deutlich stärker entwickeln als Geelys Aktienkurs, der 1,11 ...