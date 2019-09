DAX KOPPELT SICH VON US-MÄRKTEN AB

DAX outperformt Dow Jones und Nasdaq im September. Autowerte profitieren im Vorfeld der IAA.

Das kann sich doch sehen lassen, was der deutsche Aktienindex DAX bisher im September an Performance zeigt. Der Index der 30 größten deutschen Unternehmen kletterte seit Monatsanfang von 11.844 Punkten auf bisher 12.378 Punkten. Selbst die US-Indizes Dow Jones 30 und Nasdaq 100 können performancemässig mit dem DAX in diesem Monat nicht mithalten. Angetrieben wird das deutsche Aktienbarometer in den letzten Tagen von den Autowerten. Im Zuge der morgen startenden Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt können Daimler, Volkswagen und BWM ordentlich zulegen. Zudem profitiert der DAX auch von der Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrer morgen Sitzung. Falls die EZB eine Entscheidung über zusätzliche quantitative Lockerungen verschieben würde könnte es jedoch zu stärkeren Gewinnmitnahmen im DAX kommen.