Die Analysten von Oddo BHF waren mit den Managern von Adler Real Estate auf einer Roadshow in Paris unterwegs. Dort bestätigt sich der positive Ausblick, man will sich weiter entwickeln. So sollen die Leerstände verringert werden. Auch sind Mieterhöhungen geplant. Zudem will das Unternehmen die Entwicklungsaktivitäten verstärken.Der Abschlag der Aktie zum NAV liegt bei rund 50 Prozent. Der geringe Streubesitz könnte ein ...