Am deutlichsten ging es in Prag bergauf, wo der PX um 0,82 Prozent auf 1043,57 Punkte stieg. Unter den tschechischen Einzelwerten standen vor allem die Anteilsscheine des Softwarekonzerns Avast mit einem Anstieg um 3,8 Prozent auf der Gewinnerseite. Nach oben ging es außerdem beim Versorger CEZ mit plus 1,3 Prozent. Am anderen Ende der Kurstafel zeigten sich Moneta Money Money ein halbes Prozent tiefer. Abschläge von 0,7 Prozent verzeichneten die Papiere von Kofola.

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem positiven europaweiten Marktumfeld sind am Mittwoch auch die wichtigsten osteuropäischen Börsen gestiegen. Von Moskau bis Prag standen bei den Leitindizes Gewinne auf der Kurstafel.

Der ungarische Bux rückte um 0,61 Prozent auf 40 202,61 Punkte vor. Mit Blick auf die Schwergewichte in Budapest waren insbesondere OTP-Bank-Titel bei hohen Umsätzen gefragt, sie kletterten um 2 Prozent. Die Anteilsscheine von MOL gaben dagegen um 0,6 Prozent nach. Magyar Telekom gewannen 0,4 Prozent, während die Pharmaaktien von Gedeon Richter prozentual unverändert schlossen.

An der Warschauer Börse rettete sich der Wig-30 knapp mit 0,04 Prozent auf 2489,17 ins Plus. Der Leitindex verbuchte so den fünften Gewinntag in Folge. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,10 Prozent auf 57 949,46 Einheiten. Um 5 Prozent höher gingen die Aktien der Einzelhandelskette Dino Polska aus dem Handel. Die Titel der Santander Bank Polska stiegen um 2,3 Prozent. Am anderen Ende der Kurstafel fanden sich dagegen Grupa Lotos mit minus 1,3 Prozent ein. Cyfrowy Polsat verloren 2,3 Prozent.

Der Moskauer Leitindex RTSI knüpfte mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent auf 1354,68 Punkte an seine Kursgewinne vom Vortag an./tih/jsl