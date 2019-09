Euro STOXX 50 – Die Rallye läuft! Die Rallye läuft auch beim Euro STOXX 50, der zwar am Montag ein klitzekleines Minus verbuchen musste, unter dem Strich aber trotzdem auf sehenswerte sechs Gewinnsitzungen (wenn auch nicht in Folge) kommt. Dabei schraubten sich die Kurse seit dem Korrekturtief vom 15. August bei 3.239 Zählern bis auf das gestrige (vorläufige) Septemberhoch bei 3.555 Punkten, macht ein Plus von 9,76%! Damit ist der Re-Break bei 3.500 Zählern geglückt, allerdings sind die Notierungen nun an eine neue Hürde herangelaufen, die erst einmal überwunden werden will. Konkret: Im Augenblick deckelt die Eindämmungslinie bei 3.550 Punkten den Kursverlauf; hier hatten sich die Notierungen im Juli zuletzt erfolglos um einen Ausbruch bemüht, auch wenn es zwischenzeitlich auf das Jahreshoch am 25. Juli bei 3.574 Zählern ging. Diese Bestmarke ist jetzt auch als erstes Kursziel zu nennen, darüber wäre dann, daran hat sich nichts geändert, zunächst Platz bis an die 2018er-Mai-Tops an der 3.600er-Schwelle, bevor das alte 2017er-Top bei 3.709 vom 1. November 2017 am Horizont auftauchen würde. Auf der Unterseite haben sich die Unterstützungen dagegen neu sortiert; als erster Halt ist jetzt die 3.500er-Barriere zu nennen, die einen kleineren Rücksetzer auffangen dürfte. Kommt es zu einer größeren Korrektur, bieten sich weiterhin die Haltestellen bei 3.450 sowie bei 3.400 Punkten an. Wichtig zu wissen: Zwischen diesen beiden Chartmarken verläuft auch die Nackenlinie der inversen SKS-Formation, die als zusätzliche Haltelinie fungiert! Viel tiefer sollte es jedoch nicht mehr zurückgehen, da unterhalb von 3.400 Zählern die Bären immer stärker werden würden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST93TV Euro STOXX 50 3.131,11 7,1237 0,01 endlos 4,96 € / 4,97 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC37DU Euro STOXX 50 3.979,87 6,2886 0,01 endlos 5,62 € / 5,63 € Direkt handeln

adidas – Der nächste Ausbruchsversuch? Ganz vorne im Euro STOXX 50 rangierten gestern übrigens AB Inbev (+2,91%) vor Engie (+2,53%) und Linde (+2,15%), doch auch die adidas-Aktie schlug sich wacker und brachte ein Plus von 1,98% über die Ziellinie. Im deutschen Leitindex – dazu gleich mehr – reichte es damit für einen Platz auf dem Podium (hinter Merck, +2,44% sowie Linde, +2,15%) und aus charttechnischer Sicht steuern die Papiere direkt auf die 280er-Marke zu, an der die Kurse noch zu Wochenbeginn hängengeblieben sind. Das heißt: Kann adidas jetzt diese Hürde überwinden, hätten die Notierungen freie Bahn bis ans amtierende Rekordhoch bei 296,75 Euro, das am 1. August aufgestellt wurde. Darüber lockt bereits die runde 300er-Schwelle, allerdings ist das Rückschlagpotenzial mit Blick auf den Kursrutsch vom Dienstag (-2,6%) nicht unerheblich; als mögliche Haltestelle sollte daher der Bereich um 270 Euro bzw. das Kurslevel bei 265 Euro im Auge behalten werden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR1B82 adidas AG 235,9906 6,8526 0,10 endlos 3,96 € / 4,02 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR0MCZ adidas AG 326,4624 5,3283 0,10 endlos 5,11 € / 5,17 € Direkt handeln

DAX – Die Serie hält! Tag Sieben der September-Rallye brachte dem deutschen Leitindex ein neues Monatshoch bei 12.472 Punkten und dank des Tagesgewinns von +0,41% einen Schlusskurs oberhalb der 12.400er-Marke; damit haben die deutschen Blue Chips jetzt vor dem heutigen Wochenende alle Trümpfe in der Hand, den massiven Bremsbereich zwischen 12.350 auf der Unter- und 12.436 auf der Oberseite nach oben zu verlassen und in Richtung Jahreshoch bei 12.656 Punkten davonzuziehen! Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann frei bis an die runde 13.000er-Marke, allerdings steigt die Gefahr eines trendbestätigenden Rücksetzers jetzt mit jedem weiteren Punktgewinn! Als erste Unterstützung kommt dabei die Haltelinie bei 12.350 infrage, es folgen die Haltestellen bei 12.310/12.300, bevor die 12.200er-Marke mit den beiden Zwischentiefs bei 12.189 und 12.173 als Auffangzone gefragt wäre.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR30Q1 DAX 11.282,53 9,8182 0,01 endlos 12,63 € / 12,64 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC171K DAX 13.657,60 8,8204 0,01 endlos 14,06 € / 14,07 € Direkt handeln

Bayer – Wieder gescheitert! Letzter Wert für heute im SG Bonjour-Newsletter, letzter Wert gestern unter den deutschen Blue Chips – mit einem Minus von 1,43% rutschte die Bayer-Aktie ans Ende des DAX-Tableaus und scheiterte damit erneut beim Versuch, die 70er-Barriere zu knacken! Dabei sackten die Papiere sogar an die wichtige 68er-Marke zurück und müssen nun aufpassen, nicht in die Schiebezone zwischen 68 und 66 Euro abzudriften, die zuletzt das Kursgeschehen bestimmte! Unterhalb von 66 Euro würde sich das Kursziel dann sofort auf die massive Haltezone rund um die 62er-Marke stellen, wo aktuell auch die 200-Tage-Linie verläuft! Auf der Oberseite sind die Ziele ebenfalls klar definiert: Der Ausbruch über 70 Euro wäre Pflicht, um anschließend zum bisherigen Jahreshoch vom 6. März bei 73,17 Euro vordringen zu können.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3Q1G Bayer AG 61,11 6,5394 0,10 endlos 1,03 € / 1,04 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST5ZQ4 Bayer AG 75,03 6,1827 0,10 endlos 1,08 € / 1,10 € Direkt handeln

