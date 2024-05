Die zurückliegenden Rallyephasen im Cannabis-Sektor waren mit großen Hoffnungen verbunden. Die Kurseskalationen im Jahr 2018 im Vorfeld der weitreichenden Legalisierung von Cannabis in Kanada sind vielleicht dem einen oder anderen Leser noch gegenwärtig. Immer wieder aufflammende Hoffnungen auf eine baldige Legalisierung von Cannabis in den USA auf Bundesebene waren weitere Kurstreiber und Rallye-Auslöser. Die Realität hielt diesen Hoffnungen und Erwartungen bislang jedoch nicht stand.

Zwei Unternehmen, die hingegen zuletzt immer wieder robuste Ergebnisse vorweisen konnten, sind Green Thumb Industries und Curaleaf Holdings. Bei den Charts handelt es sich um 3-Jahres-Charts auf Wochenbasis.

Green Thumb Industries – starke Quartalsergebnisse zünden nicht

Green Thumb Industries legte kürzlich frische Quartalsergebnisse vor. Doch obgleich diese durchaus als sehr robust einzuordnen waren, blieb eine positive Reaktion der Aktie aus.

Green Thumb Industries verzeichnete im 1. Quartal 2024 einen Nettoumsatz in Höhe von 275,806 Mio. US-Dollar, nach 248,536 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies einen Gewinn in Höhe von 31,076 Mio. US-Dollar aus. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (Q1/2023: 9,139 Mio. US-Dollar) eine deutliche Steigerung. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 90,548 Mio. US-Dollar, nach 76,234 Mio. US-Dollar in Q1 / 2023.

Die Aktie versuchte sich zuletzt daran, den Widerstandsbereich um 15,0 US-Dollar / 15,5 US-Dollar aufzubrechen. Das Unterfangen scheiterte. Die Aktie wurde auf den markanten Unterstützungsbereich um 12 US-Dollar zurückgeworfen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 11 US-Dollar drohen. Hier verläuft unter anderem auch die 200-Tage-Linie.

Curaleaf Holdings – Durchwachsenes Zahlenwerk

Mit Curaleaf Holdings legte kürzlich ein weiteres wichtiges Cannabis-Unternehmen Zahlen vor. Allerdings überzeugten die Quartalszahlen vor allem auf der Ergebnisseite nicht ganz.

Curaleaf gab den Nettoumsatz im 1. Quartal mit 338,932 Mio. US-Dollar an, nach 332,640 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Curaleaf vermeldete einen Nettoverlust in Höhe von -48,313 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -54,380 Mio. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 76,708 Mio. US-Dollar, nach 74,075 Mio. US-Dollar in Q1 / 2023.

Curaleaf verpasste es zuletzt, mit einem beherzten Sprung über die Widerstandszone um 6,6 US-Dollar die Karten auf der Oberseite noch einmal neu zu mischen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 8 US-Dollar lag in der Luft, doch die Tür blieb zu. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 4,8 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

