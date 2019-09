Thomas Lee, Analyst und einer der größten Bitcoin-Bullen der Wall Street, erklärte gestern gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC: „Bitcoin ist zuletzt ins Stocken geraten, da die Weltwirtschaft schwächelt. In einer Welt ohne Aufschwung, geht auch Bitcoin nicht nach oben. Deshalb gehe ich davon aus, dass die nächste bedeutende Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte als Katalysator für Bitcoin wirken wird. Sobald die Aktienmärkte neue Rekordhochs erreichen, steigt auch die Risikofreude, um in Bitcoin zu investieren.“

Lee vertritt die These, dass sich Aktienbooms positiv auf den Bitcoin auswirken. In den zehn Jahren seit der Einführung des Bitcoins fielen die besten Jahre für den S&P 500 mit den besten Jahren für den Bitcoin zusammen. „Der Bitcoin schneidet am besten ab, wenn der S&P 500 um mehr als 15 Prozent gestiegen ist“, so Lee.

Andere Krypto-Experten sehen im Bitcoin eher ein Mittel zur Absicherung bei Börsenturbulenzen. Bloomberg berichtete kürzlich, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold zunehme.

Am Montagnachmittag steht der Bitcoin leicht im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 10.361 US-Dollar (Stand: 16.09.2019, 14:15 Uhr, CoinMarketCap). Der S&P 500 steht bei 2.995 Punkten ebenfalls leicht im Minus.

Autor: Ferdinand Hammer