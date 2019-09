Gestern Abend hatte ich das Vergnügen, erneut bei der ARD-Talk-Sendung hartaberfair mitzuwirken. Thema war die Klimapolitik und weitere Teilnehmer waren Wirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Energieexperte Mathias Miersch, die „Fridays for Future“-Aktivistin Leonie Bremer, die ZEIT-Journalistin Petra Pinzler und Boris Herrmann, der Greta Thunberg nach New York gesegelt hat. Für Unterhaltung war also gesorgt. Ich versuche, mich

Der Beitrag Daniel Stelter: Was ich gerne gesagt hätte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Daniel Stelter.