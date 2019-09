Mangelnde Altersvorsorge: Generation sorglos?

Junge Menschen setzen beim Sparen zu stark auf konservative und risikoarme Anlagestrategien. Davon ist Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments, überzeugt und rät zu mehr renditeträchtigen Anlagen. Fordernd und konsumfokussiert sind nur zwei derjenigen Adjektive, mit denen die um die Jahrtausendwende geborene Generation allzu oft beschrieben wird. Tatsache ist: Die heute 17- bis Anfang 20-Jährigen wuchsen in Wohlstand auf, erleben seit vielen Jahren einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung, genießen nie dagewesene Möglichkeiten der Globalisierung sowie Digitalisierung und verfügen über einen hohen Bildungsstand.Nicht zuletzt deshalb werden ihnen, besonders in Bezug auf den Arbeitsmarkt, eine hohe Anspruchshaltung und mitunter mangelhafte Motivation unterstellt. Doch weit gefehlt. Neueste Befragungen zeigen, dass die junge Generation in Bezug auf die Zukunft vor allem eins ist: Skeptisch. Die sogenannte "Generation Z" (Jahrgänge 1997 bis 2012) richtet ebenso wie ihre Vorgänger der "Generation Y" (Jahrgänge 1981 bis 1996) einen sorgenvollen Blick auf die soziale, politische und wirtschaftliche Situation. Und verhält sich entsprechend, wenn es um das Thema Geldanlage geht.