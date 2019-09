Das Bohrloch wurde bereits im Jahr 2012 bis in eine Tiefe von 177,39 Metern niedergebracht. Und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass RPM über ähnliches Potenzial verfügen könnte wie die Zielzone Oxide Korbel, auf der Nova Minerals die erste Ressource nachwies. Bislang hat das Unternehmen übrigen erst ca. 1% der gesamten Projektfläche von Estelle mit Bohrungen untersucht.

In der Feldsaison 2020 will Nova jetzt ein aggressives Programm aus Folgebohrungen, Prospektionsarbeiten, Kartierungen und geophysikalischen Untersuchungen durchführen, um das Ausmaß der Vererzung genauer abzugrenzen. Sollten die Bohrungen der nächsten Saison die Ergebnisse des heute gemeldeten Bohrlochs bestätigen, wird man auf dem Projekt ein umfassendes Ressourcen-Bohrprogramm beginnen, um so die nächste, potenzielle Goldlagerstätte zu definieren und das Potenzial des Estelle-Projekts weiter zu realisieren.

Avi Kimelman, Managing Director von Nova Minerals, zeigt sich von den Ergebnisse vom Zielgebiet RPM begeistert. Sie würden deutlich das Ausmaß, die Größe und die Robustheit des Explorationspotenzials des Projekts zeigen. Er sieht die Resultate als „starke Ermutigung“ für Nova und einen Beweis dafür, dass die Explorationsteams des Unternehmens in der Lage sind, in kurzer Zeit effektiv und effizient zu bewerten.

Nach einem kleinen Rücksetzer zuletzt – die Aktie hatte sich allerdings auch in den letzten Monaten mehr als verdreifacht (!) – ging es nach den heutigen News Down Under bei starken 13,8 Millionen gehandelten Aktien um knapp 9% nach oben. Wir glauben, dass das Papier trotz des zuletzt steilen Anstiegs noch deutliches Potenzial hat, vor allem wenn man bedenkt, dass Nova Minerals erst an der Oberfläche des Potenzials von Estelle gekratzt hat (erst 1% der Projektfläche erbohrt). Natürlich handelt es sich hier aber um eine riskante Spekulation. Interessierte Anleger sollten sich dessen immer bewusst sein und eventuelle Positionen entsprechend absichern.

