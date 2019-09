NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Wochenstart scheuen die Anleger an der Wall Street eine klare Positionierung. Am Dienstag sank der Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 27 064,96 Punkte. Damit zollte der US-Leitindex den Verwerfungen am Ölmarkt nach einem Angriff auf die saudi-arabische Ölindustrie sowie seiner vorangegangenen Rally erneut Tribut. Zudem warten die Investoren auf den richtungsweisenden Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

Nur wenig besser sah es am Dienstag bei den anderen wichtigen Indizes an den US-Börsen aus: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,01 Prozent auf 2998,25 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,13 Prozent auf 7862,76 Zähler zu.