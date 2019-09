Kann die Siemens-Aktie ihre derzeit ins Stocken geratene Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) Aktie noch im Juli 2019 bei 103,44 Euro gehandelt wurde, verzeichnete sie am 15.8.19 einen Tagestiefstand bei 84,42 Euro und näherte sich – laut Analyse von www.godmode-trader.de - der unteren Begrenzung der seit 2017 aktuellen Abwärtsbewegung an. An dieser Begrenzung setzte in weiterer Folge eine Gegenbewegung ein, im Zuge derer die Aktie in den vergangenen Tagen sogar zeitweise die Marke von 97 Euro zurückerobern konnte.

Kann die als stark unterbewertet angesehene Siemens-Aktie, die von Morgan Stanley nach einer Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 122 Euro zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 103 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 25.7.19), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.