Wirecard – wie weit reicht die Kraft?

Die Wirecard-Aktie notiert derzeit bei rund 155 Euro. Nach oben scheint das Potential derzeit begrenzt. Wir haben reagiert und in unserem Turbo-Brief am Mittwoch einen Turbo-Bear auf Wirecard bei 157,5 Euro empfohlen. Der Schein könnte am Donnerstag schon in den Take-Profit laufen. Für Bären eignet sich weiterhin der Turbo-Bear VA6J1Z von Vontobel mit moderatem Hebel.

Bei der UBS sieht man für die Aktie nur noch geringes Potential. Die Einschätzung bleibt jedoch auf “kaufen”. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Wirecard nach Neuigkeiten zur Softbank-Kooperation auf “Buy” mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Mit Softbank wurde die strategische Partnerschaft nebst einer mit dem Deal verbundenen Ausgabe einer Wandelanleihe unterzeichnet. Damit sei die Schulden-Umstrukturierung des Zahlungsabwicklers abgeschlossen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.