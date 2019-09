Pawel Ustinow versteht bis heute nicht, was ihn ins Gefängnis gebracht hat. Der 24-jährige Moskauer Schauspieler wollte sich am 3. August mit einem Freund im Zentrum der russischen Hauptstadt treffen. Als er an der U-Bahn-Station Puschkinskaja ausstieg, stand da eine Menschenmasse – Demonstranten, die gegen den Ausschluss der wichtigsten Oppositionäre von den Moskauer Regionalwahlen am

Der Beitrag Skandal-Urteil gegen Schauspieler bringt Prominente gegen Kreml auf erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Boris Reitschuster.