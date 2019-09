Trump unter Druck - Welche Optionen hat China noch im Handelskrieg?

Seit Monaten hält der Handelskrieg zwischen China und den USA die weltweiten Finanzmärkt in Atem. Gegenseitige Strafzölle machen sowohl den Unternehmen als auch den Konsumenten das Leben schwer. Obwohl sich in den letzten Wochen eine leichte Entspannung des Konflikts andeutete, ist eine Lösung immer noch in weiter Ferne. US-Präsident Trump spielt seit Monaten den starken Mann, doch schaut man sich den Verlauf des Handelskriegs genauer an, wird deutlich, dass China einige Asse im Ärmel hat.

