Seit Dezember letzten Jahres und einem Kursstand von 86,31 US-Dollar tendiert das Wertpapier von Walgreens Boots Alliance merklich abwärts und begab sich bis Mitte August auf einen Tiefstand von 49,03 US-Dollar abwärts. Aber bereits seit Ende Mai läuft in diesem Bereich eine volatile Stabilisierungsphase, die einen ersten Kurssprung zurück an den 200-Tage-Durchschnitt um 58,40 US-Dollar zur Folge hatte. Die letzte markante Aufwärtsbewegung erstreckt sich seit Ende August und reichte an die zuletzt genannte Marke aufwärts. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer nimmt das Wertpapier offenbar seine zweite Kaufwelle in Angriff, dass nun gewisse Handelsmöglichkeiten auf der Oberseite eröffnet.

Eindrucksvoller Aufschwung

Ein Investment in das Wertpapier von Walgreens Boots Alliance ist an dieser Stelle noch als recht spekulativ einzustufen, jedoch könnten rasch Kursgewinne zurück an den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 58,41 US-Dollar durchaus einsetzen. Aber erst darüber wird tatsächlich fortgesetztes Potenzial in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 63,27 US-Dollar und somit die Zwischenhochs aus März dieses Jahres freigesetzt. Sollte ein direktes Long-Engagement erfolgen, ist eine sinnvolle Verlustbegrenzung unterhalb von 53,30 US-Dollar anzusetzen. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau würde unvermeidliche Abgaben zurück an die Augusttiefs bei 49,03 US-Dollar hervorrufen.