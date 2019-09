In England wurde es lange Zeit ignoriert bzw. dann totgeschwiegen. Zum einen wohl, weil es eben „nur“ Mädchen aus den Arbeitervierteln trifft. Und zum anderen, weil es nicht so recht passen wollte zum Bild gelungener Integration: Zuwanderer, die sich an einheimische minderjährige Mädchen herangepirscht und diese hundertfach in die Prostitution versklavt haben: „Die Abwesenheit von

Der Beitrag „Loverboys“: verharmlosende Beschreibung für zugewanderte Zuhälter minderjähriger Mädchen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.